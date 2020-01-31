الخارجية البحرينية تدعو المواطنين إلى عدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

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دعت الخارجية البحرينية المواطنين إلى عدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى وتفادي الدول التي ظهر بها الفيروس.