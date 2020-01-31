مسيرات احتجاجية في الأردن رفضا لـ"صفقة القرن"

دعت القوى الشعبية والحزبية في الأردن لمسيرات احتجاجية، اليوم الجمعة، رفضا لإعلان صفقة القرن، إذ دعت القوى الإسلامية والشعبية لمسيرة من أمام المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمان، في حين دعت القوى اليسارية لاعتصام أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمان.

عمان - سبوتنيك خرج أردنيون اليوم عقب صلاة الجمعة استجابة لدعوات الأحزاب والقوى الشعبية للخروج بمسيرات، احتجاجا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل صفقة القرن يوم الثلاثاء الماضي. ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة عمان فقط لكنها توزعت بين محافظات المملكة.

​ورفع المحتجون أمام المسجد الحسيني شعارات تقول "القدس خط أحمر"، ورددوا شعار "حلوا حلوا عنا هذا الوطن كلو لنا"، كما رددوا شعارات تؤكد أن "الأردن لن يكون وطنا بديلا".

ولوح المحتجون بأعلام الأردن، وطالبوا ببدء انتفاضة ثالثة تتصدى لصفقة القرن.

وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، تفاصيل صفقة القرن بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وتواجه صفقة القرن رفضا شعبيا ورسميا في الأردن، وذلك منذ أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر العام 2017، وكذلك منذ تم إعلان ضم غور الأردن والجولان إلى إسرائيل خلال العام الماضي.

وبالتزامن مع إعلان تفاصيل صفقة القرن يوم الثلاثاء الماضي تجمع أردنيون احتجاجا على ذلك قبالة السفارة الأمريكية في العاصمة عمان.