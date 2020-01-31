"الاتحاد" للطيران توقف الرحلات بين بكين ومدينة ناجويا اليابانية

أوقفت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم الجمعة، الرحلات بين بكين ومدينة ناجويا اليابانية.

وأعلنت الشركة أنها علقت مؤقتا الرحلات بين بكين ومدينة ناجويا في اليابان بسبب انخفاض الطلب نتيجة تفشي فيروس كورونا في الصين، بحسب رويترز.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية وصفت فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، إمكانية وقف انتشار فيروس كورونا حال اتخذت البلدان تدابير للكشف المبكر عن المرض وعزل المرضى وتتبع اتصالاتهم.

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم، أن المنظمة لا توصي بفرض أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.

وقال غيبريسوس، بعد اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة: "الصحة العالمية لا توصي وتعارض بشدة أي قيود على حركة الصين لا نوصي بفرض قيود على حركة الأشخاص أو البضائع".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.