المدفعية الإسرائيلية تطلق قذيفة تجاه موقع لـ"حماس" في غزة

أطلقت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قذيفة مدفعية استهدفت موقعا تابعا لحركة "حماس" جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع اتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له: "قصفت دبابة موقعًا عسكريًا تابعًا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم".

قصفت دبابة موقعًا عسكريًا تابعًا لمنظمة #حماس في جنوب قطاع #غزة ردًا على إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة باتجاه #إسرائيل في وقت سابق اليوم https://t.co/tjanYTOAUD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 31, 2020

ودوت أصوات انفجارات في منطقة المجلس الإقليمي "أشكول" فيما تلقى سكانها إنذارات تحذر من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاث قذائف هاون أطلقت من القطاع، وأن القبة الحديدية اعترضت واحدة منها على الأقل، فيما سقطت الأخريان في منطقة مفتوحة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات على احد مواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" اثنين منهما، فيما سقط الثالث في منطقة مفتوحة، دون أن يبلغ عم وقوع إصابات أو أضرار.