متحدث حوثي: 26 صاروخا استهدفت مطارات وشركة أرامكو في السعودية

وقال سريع: "حررنا 800 كم مربع خلال العمليات وخسائر الطرف الآخر بلغت أمثر من 3500 قتيل"

وكان قد أصدر الحوثيون/، في وقت ثابت، بيانًا تحمّلوا فيه مسؤولية الهجوم الصاروخي على المنشآت النفطية، وكذلك القاعدة العسكرية السعودية القريبة من الحدود اليمنية، ومطارين في مدينتي أبها وجازان بجنوب غرب السعودية، وغيرها من "الأهداف الحساسة في عمق الأراضي السعودية". ومع ذلك، لم تحدد الحركة متى وقع الهجوم.

وأدت هجمات الطائرات من دون طيار على مواقع أرامكو السعودية في سبتمبر/ أيلول 2019، والتي تحمل الحوثيون المسؤولية عنها أيضًا، إلى أضرار جسيمة للمنشآت، وانخفاض في إنتاج النفط في البلاد، وارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.