مصر... رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية

قررت هيئة السكك الحديدية في مصر، اليوم الجمعة، رفع أسعار تذاكر القطارات للمسافات الطويلة والاشتراكات، اعتبارا من غد السبت 1 فبراير/ شباط.

فبحسب منشور من الهيئة، فقد قررت زيادة أجور السفر للقطارات المكيفة بكل أنواعها بنسبة 10%، وزيادة رسم حجز الاشتراكات المكيفة ليصبح 10 جنيهات، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

كما قررت الهيئة، صرف تذاكر المعاق والمرافق "إن وجد"، بنسبة 50% من التذاكر بالقطارات المكيفة.

وجاء في نص المنشور، أنه تقرر اعتبارا من يوم السبت 1-2-2020، زيادة أجور السفر بالقطارات المكيفة بكافة أنواعها بنسبة 10% من الأجور الشاملة المعمول بها حاليا لجميع فئات التذاكر مع تقريب الأجرة بعد الزيادة لأقرب 5 جنيهات المحارب القديم والمرافق "إن وجد"، وفروق الاشتراكات ونقرب الأجرة الأقرب واحد جنيها.

وأعلنت الهيئة بحسب منشورها، زيادة رسم الحجز للاشتراكات المكيفة ليصبح 10 جنيهات.

كما قررت أن تصرف تذاكر المعاق والمرافق "إن وجد" بنسبة 50% من قيمة التذكرة الكوامل الشاملة بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز والقطارات العادية غير المكيفة، وذلك بقسمة قيمة التذكرة الشاملة على إثنين، وتقرب الأجرة لأقرب 5 جنيهات بالقطارات المكيفة، ولأقرب جنيه للقطارات غير المكيفة بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات.

ونوهت إلى أنه في حالة سفر المعاق والمرافق "إن وجد" بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز بتخفيضات أو القطارات العادية غير المكيفة بدون حجز مقعد أو صرف تذكرة من شبابيك التذاكر، يتمتع بالتخفيض المقرر بهذه التعليمات علاوة على مصاريف الإضافية المقررة "الغرامة" داخل القطار.

وأشارت إلى أن أقل ما يتحصل لجميع فئات التذاكر بعد زيادة الأجرة مبلغ 15 جنيها، فيما عدا المحارب القديم والمعاق والمرافق "إن وجد".

وبالنسبة للأجور والاشتراكات، فقد أعلنت هيئة سكك حديد مصر في منشورها، تعديل مسمي اشتراكات القطاع الخاص المنصرفة على خطوط الطوالي والضواحي لتكون بمسمي "اشتراكات الجمهور"، وأن تصرف "اشتراكات الجمهور" بتخفيض بنسبة 25% من قيمة أجور السفر بالتذاكر المعمول بها حاليا، مع تقريب قيمة الاشتراك لأقرب جنيه.

كذلك قررت الهيئة، تعديل أجور السفر بجميع القطارات المكيفة على أجهزة الحاسب الآلي، وكذلك تعديل أجور السفر والمصاريف الإضافية "الغرامة" بالماكينات المحمولة، طبقا لما جاء بهذه التعليمات.

علاوة على ذلك، فقد تقرر تعديل قيمة أجور اشتراكات القطاع الخاص على البرنامج الاستراتيجي للاشتراكات طبقا لهذه التعليمات، وطباعة دفتر الأجور بأسعار التذاكر المكيفة واشتراكات الجمهور بعد الزيادة طبقا لهذه التعليمات.