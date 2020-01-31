البيت الأبيض: ترامب يعبر عن تفاؤله بشأن سد النهضة

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وأضاف متحدث باسم البيت الأبيض أن ترامب عبر -خلال اتصاله- عن تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، بحسب "رويترز".

وأنهت الجولة الرابعة لمباحثات سد النهضة الإثيوبي التي تنظمها وزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن، والتي امتدت خلال الفترة من ٢٨-٣١ كانون الثاني/يناير، وشارك فيها وزراء الخارجية والري في الدول الثلاثة، والفرق الفنية، بحضور رئيس البنك الدولي.

وأعلنت مصر والسودان وإثيوبيا في بيان مشترك اتفاق الأطراف على القضايا التالية: "جدول يتضمن ملئ سد النهضة على مراحل. آلية تخفيف ملئ بحيرة السد خلال فترة الجفاف، الجفاف الممتد، والفترات الممتدة للسنوات الجافة. آلية تخفيف للتشغيل السنوي وعلى المدى الطويل للسد، خلال فترة الجفاف، الجفاف الممتد والفترات الممتدة للسنوات الجافة".

كما أكد البيان المشترك على أنه قد تم الاتفاق على إعداد آلية للتشغيل السنوي وعلى المدى الطويل لسد النهضة في الحالات الاعتيادية، وآلية تنسيق مع أحكام لحل الخلافات وتبادل المعلومات.

كما تم الاتفاق على معالجة مسائل التشغيل الآمن للسد واستكمال الدراسات المتبقية حول التأثيرات البيئية والاجتماعية للسد.

وأكد البيان، كذلك، على أن الوزراء قد وجهوا الفرق الفنية والقانونية بإعداد مسودة اتفاق نهائي، تتضمن الاتفاقات المشار إليها بأعلاه، وذلك للتوقيع النهائي عليها بنهاية شهر شباط/فبراير الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة قد حققت اختراقا كبيرا لعب وفد السودان دورا محوريا في الوصول إليه، ولقي ذلك تثمينا من المراقبين.

وتوصلت الأطراف إلى صياغات شبه نهائية لاتفاقيات الملء الأول والتشغيل وتبقت بعض المسائل الفنية العالقة التي ينتظران تتم معالجتها قبل نهاية شهر فبراير الحالي.

تم الاتفاق في ختام الجولة على أن تلتئم الأطراف في اجتماع لاحق في واشنطن خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من فبراير، كما أتفق على أن تواصل الفرق القانونية في الانعقاد ريثما يتم الانتهاء من الصياغة النهائية للاتفاق الشامل.

هذا وسيتم التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي في نهاية شهر فبراير الحالي.