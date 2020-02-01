اليمن... التحالف ينفذ 12 غارة جوية على صنعاء والجوف

شن طيران التحالف العربي، اليوم السبت، غارات مكثفة على محافظتي صنعاء والجوف في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف نفذ 6 غارات على مواقع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في مديرية نهم شرق صنعاء، بينها غارتان استهدفتا تعزيزات.

وأضاف أن التحالف شن 6 غارات جوية على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت على منطقة العقبة في مديرية خب والشعف شرق الجوف.

وأشار إلى تجدد القصف الجوي على محافظة مارب شمال شرقي اليمن، حيث استهدف طيران التحالف بغارة مديرية مجزر شمال غربي محافظة مارب، وذلك بعد ساعات من 3 غارات مماثلة.

وكان التحالف نفذ، الجمعة، 5 غارات جوية على مواقع عسكرية لـ "أنصار الله" في صنعاء، وقصف بغارة مديرية الضحي في الحديدة غرب اليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.