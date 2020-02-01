الطيران الإسرائيلي يشن غارات جوية على أهداف وسط قطاع غزة

وقال متحدث الجيش، افيخاي ادرعي عبر تويتر: "أغارت مقاتلات حربية وطائرات أخرى قبل قليل، على عدد آخر من الأهداف التابعة لمنظمة حماس ردا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات تجاه إسرائيل".
#عاجل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 31, 2020
أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على عدد آخر من الأهداف الإرهابية التابعة ل #حماس في شمال قطاع #غزة ومن بينها مستودعات لتخزين الأسلحة ومنشأة تحت أرضية تستخدمها الذراع العسكرية لحماس. جاءت الغارة ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المفخخة من غزة باتجاه #إسرائيل اليوم
وكان سلاح الجو الإسرائيلي، قد شن فجر أمس، غارات على أحد مواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" اثنين منهما، فيما سقط الثالث في منطقة مفتوحة، دون أن يبلغ عم وقوع إصابات أو أضرار.
ويأتي ذلك بعد إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، في مواجهات اندلعت في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وخرج مئات الفلسطينيين في تظاهرات بمناطق متعددة من الضفة الغربية تنديدا بصفقة القرن الأمريكية.
يشار إلى أن الفصائل والقوى الفلسطينية دعت إلى أوسع حراك ومشاركة في التظاهرات التي تنطلق رفضا لصفقة القرن والتي ستستمر عبر برنامج سيبلغ ذروته خلال الأيام المقبلة.
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