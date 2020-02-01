الجيش اليمني: السيطرة على مواقع شرقي صنعاء وتكبيد الحوثيين خسائر

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، استعادة مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" أن "الجيش مسنودا بمقاتلات التحالف حرر عددا من المواقع المطلة على مديرية مجزر (شمال غربي محافظة مأرب) القريبة لسلسلة جبال الجرشب المحاذية لجبال يام في جبهة نهم شرق العاصمة، عقب مواجهات مع الحوثيين تكبدوا خلالها خسائر في العدد والعدة".

وفي محافظة الجوف الحدودية مع السعودية قال الجيش اليمني إنه "استهدف مجموعة من الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع في جبهة حام شمال مديرية المتون غرب الجوف".

وأكد "مقتل 5 وإصابة آخرين في صفوف الحوثيين جراء الاستهداف".

وأشار إلى "شن مقاتلات التحالف قصفا على مواقع وتجمعات للحوثيين في الجبهة ذاتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير آليات تابعة لهم".

وكان الحوثيون أعلنوا الأربعاء، على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، السيطرة الكاملة على مديرية نهم شرق صنعاء ومديريات في محافظتي مأرب والجوف، بمساحة اجمالية تقدر بأكثر من 2500 كيلو متر مربع، خلال عملية عسكرية أطلقوا عليها اسم "البنيان المرصوص".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.