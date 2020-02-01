التليفزيون السعودي يرد على هجوم أردوغان بفيديو للملك سلمان

وذكرت القناة السعودية الرسمية، خلال الفيديو الذي نشرته على صفحتها عبر "تويتر"، بمواقف المملكة تجاه الدول العربية، حيث ذكرت بموقف السعودية إبان حرب العام 1956 ضد مصر متضمنا صورا تظهر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك السعودي الراحل، فهد بن عبدالعزيز بالزي العسكري لـ"الذود عن أرض الكنانة".

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2020

وكان أردوغان قال في تصريحات أمس الجمعة، مهاجما السعودية بالقول "أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح رافض لصفقة القرن، فمتى سنسمع صوتكم؟.. القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك يقع على عاتق العالم بأسره".