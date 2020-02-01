صحيفة: الكويت تسلم إيران 19 سجينا

أعلنت وسائل إعلام كويتية، اليوم السبت، أن السلطات الكويتية سلمت طهران 19 سجينا إيرانيا وذلك لإكمال مدة محكوميتهم في دولتهم.

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن الكويت قامت بتسليم السجناء للسلطات الإيرانية بعد اتفاق مشترك بين البلدين.

وكشفت مصادر خاصة للصحيفة الكويتية أن تسليم المحكومين يأتي في إطار اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، وبموافقة الأطراف المعنية كافة.

وأوضحت المصادر أن السجناء أمضوا أكثر من نصف المدة المحكومين بها وأحكامهم نهائية.

ووقعت الكويت وإيران اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية، والجزائية، في العاصمة طهران العام 2004.

وسبق أن سلمت الكويت خلال الأعوام الماضية عشرات السجناء الإيرانيين إلى بلادهم ممن شملتهم اتفاقية تبادل السجناء، فضلًا عن تسليم إيران لسجناء كويتيين، وكان آخرهم سجين كويتي تم تسليمه لبلاده في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة "فارس" عن مساعد وزير العدل الإيراني في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان، مطلع ديسمبر الماضي محمود عباسي، أن إيران تتبادل سجناء بين إيران والكويت وقطر.

وقال عباسي: إنه تم تسليم مدان كويتي إلى السلطات الكويتية في مدينة مشهد الإيرانية، لقضاء ما تبقى من مدة حكمه في بلاده. وذلك في وقت تم استلام 3 سجناء أو مدانين إيرانيين من السلطات القطرية في مطار مهراباد بطهران، قد حكم عليهم بالسجن لقضاء ما تبقى من الحكم في بلادهم.

وأشاد رئيس لجنة نقل المدانين وتبادلهم الإيراني، محمود عباسي، بجهود الشرطة الدولية (الانتربول) ووزارة الخارجية والسلطة القضائية ومنظمة السجون والمسؤولين الآخرين على تعاونهم في نقل المدانين أو السجناء.