رفضا لـ"صفقة القرن".. انطلاق احتجاجات شعبية حاشدة في العاصمة الأردنية

انطلقت مسيرات احتجاجية حاشدة في العاصمة الأردنية عمان وغيرها من المحافظات، أمس الجمعة، رفضا لخطة السلام الأمريكية المسماة "بصفقة القرن".

وحيا المشاركون بالمسيرات والوقفات موقف الأردن الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بحسب صحيفة الدستور.

وأكد المشاركون أن "الأردن لن يتخلى بقيادته الهاشمية عن دوره الرئيسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية إقليميا ودوليا وهو الموقف الثابت للدولة الأردنية".

وشهدت العاصمة عمان مسيرتين حاشدتين انطلقتا بعد صلاة الجمعة، إحداهما من أمام المسجد الحسيني، والأخرى بالقرب من السفارة الأمريكية رفضا لخطة السلام الأمريكية باعتبارها حلقة جديدة من مسلسل تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا المشاركون "الحكومات العربية والاسلامية، وأحرار العالم إلى التحرك ضد هذه الصفقة وعدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية باحداث مزيد من التوتر في العالم خاصة منطقة الشرق الاوسط"، مؤكدين أن "فلسطين لا تعني الشعب الفلسطيني وحده بل هي قضية كل عربي ومسلم وإنسان حر بالعالم".

وكانت القوى الشعبية والحزبية في الأردن قد دعت أمس الجمعة، لمسيرات احتجاجية، رفضا لإعلان صفقة القرن، إذ دعت القوى الإسلامية والشعبية لمسيرة من أمام المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمان، في حين دعت القوى اليسارية لاعتصام أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمان.