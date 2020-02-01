السفير الروسي لدى لبنان: سياسة الولايات المتحدة غير بناءة وما سيحدث مستقبلا غير مضمون

أعلن السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زايسبكين، اليوم السبت أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة غير بناءة.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات السفير الروسي خلال حديثه لإذاعة لبنانية حيث تطرق إلى موضوع صفقة القرن مشيرا إلى أن روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي.

واعتبر زاسبكين أن روسيا لن تغير قرارها نتيجة صفقة القرن والقررات تنص على ضرورة إعادة الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه "لا يمكن بناء ​السلام​ في ​الشرق الاوسط​ بدون الأسس".

وأضاف زاسبكين قائلا:"هذه مسألة جديدة ولن تؤدي إلى السلام ولا إلى التسوية".

وشدد السفير الروسي على أنه "يجب احترام حقوق الفلسطينيين وتوزيع النفوذ الآن غير وارد"، لافتا إلى أن الموقف من صفقة القرن يجب ان يكون سياسيا، مؤكدا أننا نتحدث عن علاقة ​روسيا​ مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد السفير أن "الولايات المتحدة​ تدخل إلى محور ​المقاومة​ وعلى ​حزب الله​ من خلال العقوبات وهذا مضر ل​لبنان​ وللسلطة الحالية"، مشددا على أننا "نمر بأزمة ويجب توحيد جهود الأطراف الخارجية التي تريد تحييد لبنان، فهناك ​مؤتمر سيدر​، وغيرها ولا أرى تباينات بين روسيا و​فرنسا​ وغيرها باستثناء الولايات المتحدة التي ترى ضرورة اتخاذ اجراءات ضد حزب الله".

وخلص السفير الروسي إلى أن ما سيحدث في المرحلة القادمة غير مضمون ويجب علينا ان نؤيد لبنان كدولة وهكذا نساعده.