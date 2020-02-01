طائرة أردنية أجلت 71 طالبا أردنيا وعربيا من ووهان الصينية

أجلت الأردن 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي المرض في المدينة وخوفا على الطلاب.

وحطت الطائرة الأرنية في مطار الملكة علياء الدولي الأردني، صباح اليوم السبت، قادمة من الصين وعلى متنها 71 طالبا أردنيا وعربيا.

ووجه ملك الأردن عبدالله الثاني في وقت سابق بإرسال طائرة لإخلاء الطلاب بعد أنباء عن تفشي الفيسروس"كورونا" في المدينة الصينية ووهان.

وتم نقل الطلاب إلى مستشفى البشير، من دون أن يدخلوا المطار الدولي، تحسبا من وجود أي عدوى، لفحصهم والتأكد من خلوهم من أي فيروسات، بحسب "الوكيل الإخباري".

وأكد أمين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت أبو الفول، أن الطلاب الأردنيين والعرب بصحة جيدة، لكن سيتم وضعهم بالحجر التحفظي في مستشفى العزل واستقبالهم من قبل كوادر طبية مجهزة.