عباس يلتقي وزير الخارجية العراقي قبل اجتماعات الجامعة العربية للرد على صفقة القرن

وبدأ وزراء الخارجية العرب في التوافد على مقر جامعة الدول ارعبية بالعاصمة المصرية القاهرة لحضور الاجتماع الطارئ، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبومازن، لبحث كيفية الرد على "صفقة القرن".

وسيستمع وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع اليوم، من أبو مازن للموقف الفلسطيني حول ما تسمى صفقة القرن الأميركية- الإسرائيلية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، وبحث السبل العربية للرد على الإعلان الأمريكي.