إعلام: قراصنة إيرانيون يخترقون موقع وزارة مصرية

تعرض الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، للاختراق من قبل قراصنة، ما تسبب في تعطله عن العمل.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المخترقين قالوا إنهم "هاكرز إيرانيون"، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن مصدر بوزارة الصحة قال إنه "يجرى التعامل حاليا مع القراصنة وإعادة الموقع إلى طبيعه، وتشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجددا".

واتخذت مصر عدة خطوات كبيرة لمنع تسرب فيروس "كورونا" إلى داخل البلاد، تنفذها وزارة الصحة، عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ في منطقة الشرق الأوسط، وإعلان حالة تأهب اقصوى بعد انتشار الفيروس في الصين وعدد من دول العالم.