الجيش اليمني يسيطر على جبهة المقرمي الاستراتيجية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، سيطرة وحداته على موقع استراتيجي لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

القاهرة– سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن الناطق باسم محور تعز في الجيش اليمني العقيد عبد الباسط البحر، قوله إن "الجيش الوطني هاجم مواقع للحوثيين في الجبهة الشرقية بمدينة تعز، وتمكن من تدمير دبابات وعربات عسكرية ومدافع، واختراق التحصينات الدفاعية، والسيطرة على تبة المقرمي الاستراتيجية".

وأوضح أن أهمية التبة تكمن في كونها "تطل على تبة الجعشاء ومواقع السلال ووادي صالة، والطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بالحوبان".

ولفت العقيد البحر إلى استمرار المعركة بمختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وحسب وكالة "سبأ"، "قُتل العشرات من عناصر الحوثيين وأصيب آخرون خلال المواجهات العنيفة الدائرة".

وسيطر الجيش اليمني، الثلاثاء الماضي، على تباب الذياب والمضيض والراعي والذروة والزاهر الاستراتيجية في جبهة الضباب ووادي الهرامية غرب مدينة تعز، إثر هجوم واسع لقواته على مواقع الحوثيين.