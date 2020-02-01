الجيش السوري يحرر لوف وقمحانة ويجد مواد كيميائية في مستودعات المسلحين بمعرة النعمان.. فيديو

حرر الجيش السوري قريتي قمحانة ولوف شرق مدينة سراقب بعد أن قضى على أعداد من مقاتلي "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا).

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" فقد حرر الجيش السوري القريتين الواقعتين على "محور خان السبل شرق مدينة سراقب مكبدة إرهابيي (جبهة النصرة) والمجموعات المتحالفة معهم خسائر بالأفراد والعتاد".

وبحسب مراسل الوكالة في إدلب فقد قام الجيش السوري بتنفيذ رمايات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ في ريف إدلب على "مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية شمال شرق خان السبل على محور بلدة سراقب وخاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين المتحصنين في قريتي لوف وقمحانة انتهت بتحرير القريتين والقضاء على عدد من الإرهابيين فيهما".

ونشرت وكالة الأنباء السورية مشاهد من دخول عناصر من الجيش السوري مستودعات وأنفاق المسلحين في معرة النعمان، والعثور على كميات كبيرة من القذائف ورصدهم بعض المواد الكيميائة التي تستخدم في تصنيع الأسلحة الكيميائية.

وكان الجيش السوري قد حرر أمس بلدة حيش وقرى العامرية وكفرمزدة وطبيش والبلاعة وجبالا وتل أرمناي وقضى على أعداد من الإرهابيين.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، أمس الجمعة، بأن وحدات من الجيش السوري تقدمت وسط اشتباكات عنيفة مع إرهابيي "هيئة تحرير الشام" و"أجناد القوقاز" وسيطرت على بلدات قمحانة وتل الدبس والكنائس والهرتمية.

وأكد المراسل أن طلائع وحدات الجيش السوري باتت على مسافة تقدر بـ 7 كم عن مدينة سراقب الاستراتيجية من الجهة الجنوبية.

وحقق الجيش السوري تقدما نوعيا بسيطرته على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب واستعاد أكثر من 30 قرية وبلدة.