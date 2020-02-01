عباس: وعد بلفور كان بريطانيا أمريكيا بتنسيق كامل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن اجتماع الجامعة العربية الطارئ جاء لاتخاذ الإجراءات ووضع خطة التحركات ومنع ترسيم الإعلان الأمريكي كمرجع دولي يستند إليه في المستقبل.

وأضاف عباس في كلمته باجتماع وزارء الخارجية العرب الطارئ إن "وعد بلفور كان وعدا بريطانيا أمريكيا بتنسيق كامل، وأنه تم التنسيق بينها بشكل كامل، وأن الولايات المتحدة هي الراعي الأساسي لوعد بلفور".