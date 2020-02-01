مطار أربيل في كردستان العراق يمنع دخول 3 صينيين بسبب كورونا

قالت السلطات، اليوم السبت، إن مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق منع دخول ثلاثة صينيين بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين.

وأضافت سلطات المطار في بيان أن الركاب الثلاثة أعيدوا إلى دبي التي كانوا استقلوا منها طائرتهم إلى أربيل. وفقا لـ "رويترز".

وفرضت عدة دول قيودا على السفر، أمس الجمعة، بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب الفيروس.

وأفادت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات احترازية بالتعاون مع الجهات المعنية والساندة للوقاية من فيروس "كورونا" للمسافرين القادمين إلى البلاد .

بينما منع مطار البصرة الدولي، جنوبي العراق، أمس الجمعة، دخول الركاب القادمين من الصين إلى العراق مهما كانت جنسيتهم.