خبراء أردنيون يعقمون طائرة الخطوط الملكية التي أجلت طلابا من الصين

قام خبراء أردنيون بعملية تعقيم وصفت بـ"الشاملة والدقيقة" للطائرة التابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية التي أخلت طلابا أردنيين وعرب من مدينة ووهان في الصين.

وبحسب "عمون"، فقد نفذت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عملية تعقيم دقيقة وشاملة لطائرتها من طراز بوينغ 787 العائدة من ووهان إلى عمان فجر السبت بعد إخلاء ركابها الأردنيين والعرب الذين كانوا متواجدين في تلك المدينة وإعادتهم الى المملكة.

وقالت الشركة إن عملية التعقيم شملت أجزاء الطائرة ومقاعدها كافة ومرافقها وأنظمة التكييف والتهوية، نفذها خبراء متمرسون يعملون في إحدى الشركات المحلية المتخصصة.

ومرت إجراءات التعقيم بثلاث مراحل على مدى أكثر من ساعتين بناءً على المعايير العالمية لتعقيم الطائرات والمعتمدة من قبل منظمات الطيران المدني المعنية وبروتوكول شركة بوينغ الصانعة للطائرة وبما يضمن نظافة الطائرة الكاملة من أية فيروسات أو بكتيريا أو فطريات وبنسبة دقة تصل إلى 100 بالمئة.

وأجلت الأردن 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي المرض في المدينة وخوفا على الطلاب.

وحطت الطائرة الأرنية في مطار الملكة علياء الدولي الأردني، صباح اليوم السبت، قادمة من الصين وعلى متنها 71 طالبا أردنيا وعربيا.

ووجه ملك الأردن عبدالله الثاني في وقت سابق بإرسال طائرة لإخلاء الطلاب بعد أنباء عن تفشي الفيسروس"كورونا" في المدينة الصينية ووهان.

وتم نقل الطلاب إلى مستشفى البشير، من دون أن يدخلوا المطار الدولي، تحسبا من وجود أي عدوى، لفحصهم والتأكد من خلوهم من أي فيروسات، بحسب "الوكيل الإخباري".