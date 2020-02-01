"أنصار الله" تسيطر على مواقع في شمال محافظة البيضاء

حققت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، تقدماً ميدانياً في مواجهات مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة البيضاء غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك، إن جماعة أنصار الله شنت، اليوم السبت، هجوما واسعا على مواقع الجيش اليمني في جبهة قانية الوهبية شمال البيضاء، تمكنت خلاله من السيطرة على جبلي العر ومسعودة، لافتًا إلى أن التقدم يأتي بعد سيطرة الجماعة على مواقع في منطقة خدار العرجاء الواقعة بين قانية وحوران.

وحسب المصدر، فإن المواجهات أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين، في حين تمكنت جماعة "أنصار الله" من أسر عسكريين.

وفي وقت سابق، نشر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، مشاهد من عملية "البنيان المرصوص" التي استهدفت مواقع حساسة في المملكة العربية السعودية.

#بالفيديو

مشاهد من #عملية_البنيان_المرصوص التي كشفت عنها القوات المسلحة اليمنية pic.twitter.com/utBJ5vZD6O — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) January 31, 2020

​وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها استهدفت منشآت لشركة "أرامكو" بصواريخ وطائرات مسيرة، كما أعلنت استهداف مطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهداف حساسة في العمق السعودي.