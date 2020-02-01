تعليق جديد من السعودية على "صفقة القرن".. هذا ما أكده وزير خارجية المملكة

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن المملكة العربية تؤكد مجددا وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأنها ستبقى دوما داعما لخيارات الشعب الفلسطيني.

وأضاف الأمير فرحان، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، أن "جهود السلام يجب أن تهدف إلى التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال: "نحن مع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وأن جهود السلام يجب أن تهدف إلى التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

وعُـقد مجلس جامعة الدول العربية، الاجتماع غير العادي على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق بمقر الجامعة في القاهرة، وذلك لمناقشة الموقف العربي من الخطة الأمريكية للسلام "صفقة القرن" التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة من 181 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.