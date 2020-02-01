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14:03 GMT01 فبراير/ شباط 2020
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    السيسي لعباس: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة

    © Photo / Spokesman of the Egyptian Presidency
    العالم العربي
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    استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    عباس يؤكد أنه أخبر ترامب عن سعيه لجعل دولة فلسطين منزوعة السلاح
    وبحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية المصرية صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد التباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة والإعلان عن خطة السلام الأمريكية التي تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية ولمستقبل حلها.

    وقال البيان إن السيسي "رحب بأخيه الرئيس الفلسطيني ضيفاً كريماً على مصر، مؤكداً أن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول الساعية لإحلال السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبنت مصر التعايش السلمي ونبذ العنف كنهج استراتيجي راسخ لسياستها على مدار أكثر من ٤٠ عاماً، كرست مصر خلالها جهودها لنشر تلك الثقافة في المنطقة كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لشعوبها ولتغيير واقعهم إلى الأفضل".

    كما أوضح السيسي "ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها"، مؤكداً أنه "في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة، ويحافظ على حقوق كافة الأطراف في الحياة والعيش في أمن واستقرار وسلام".

    من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن "تقديره لجهود مصر الصادقة ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية"، مشيداً "بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

    كما أشاد الرئيس عباس "بجهود مصر الحثيثة لدفع مسار المصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين الأطراف الفلسطينية لتوحيد الصفوف في تلك المرحلة الدقيقة، الأمر الذي سيدعم مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود"، مؤكداً في هذا الإطار أن "السلطة الفلسطينية عازمة على المضي قدماً في خطوات إنهاء الانقسام سعياً لتوحيد الشعب الفلسطيني".

    © Photo / Spokesman of the Egyptian Presidency
    السيسي يستقبل محمود عباس في القاهرة

    وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين "اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف جوانب القضية الفلسطينية، بما يساهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني وتمكينه من بناء دولته المستقلة وضمان مستقبل أفضل لأجياله القادمة".

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    الكلمات الدلالية:
    محمود عباس, عباس, السيسي, صفقة القرن
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