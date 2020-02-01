الجيش اليمني يؤكد مقتل العشرات من مسلحي الحوثيين بمواجهات في غرب الجوف

كبد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) خسائر خلال مواجهات في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي الهدي، قوله إن:"الحوثيين شنوا هجوماً وحاولوا التقدم بالمدرعات في جبال الساقية (مديرية الغيل غرب الجوف) المحاذية لجبال يام شمال مديرية نهم شرق صنعاء، وتصدى الجيش للهجوم، وتلقي الحوثيون ضربة موجعة من الجيش ومقاتلات التحالف التي شنت غارات على تجمعات لهم".

وحسب "سبأ"، "لقي العشرات من الحوثيين مصرعهم وجُرح آخرون خلال المعارك وقصف مقاتلات التحالف".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن طيران التحالف شن 4 غارات على مديرية الغيل، ونفذ 3 أخرى على مديرية المتون غرب الجوف.

وأعلن الجيش اليمني، أمس الجمعة، مقتل 5 من مسلحي الحوثيين وإصابة آخرين خلال استهداف قواته مجموعة من الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع في جبهة حام شمال مديرية المتون غرب الجوف.