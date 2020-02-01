رئيس الوزراء السوداني يتوجه إلى جيبوتي في زيارة لمدة يومين

يتوجه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، غدا الأحد إلى جمهورية جيبوتي في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، تأتي الزيارة تلبية للدعوة التي قدمها رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي.

وقال سفير السودان في جيبوتي حمزة الأمين باعو، إن "الزيارة تهدف إلى إطلاع جيبوتي بتطورات الأوضاع في السودان".

وأضاف "سيتم بحث مجالات التعاون الثنائي وآليات تطوير التنسيق المشترك خدمة لمصالح البلدين".

وأشار إلى أن "حمدوك سيزور خلال هذه الزيارة منشآت جيبوتي تليكوم بجانب وضع حجر الأساس لمقر الإيقاد الجديد بالعاصمة جيبوتي وزيارة الموانئ بالمدينة".

وأكد السفير السوداني على سعي البلدين لتعزيز علاقات التعاون على كافة المستويات.

الجدير بالذكر أن دولة جيبوتي تعد عضوا نشطا في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية كونها بلداً متعدد العرقيات وتتمتع بموقع استراتيجي متميز، حيث تقع أعلى القرن الأفريقي قبالة البحر الأحمر ويبلغ عدد سكانها مايقارب الـ (864.000) ألف نسمة وبها ميناء حيوي يٌعتبر من أنشط خطوط الشحن في العالم.