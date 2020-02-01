الرئيس العراقي يكلف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء

أصدر الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، قرارا بتكليف محمد توفيق علاوي، لرئاسة الوزراء.

وكان زعيما تحالفي الفتح وسائرون، هادي العامري، ومقتدى الصدر، توصلا اليوم السبت، إلى توافق لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط معارضة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وأكد مصدر عراقي، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، "تفاهمات جرت بين زعيمي تحالف الفتح هادي العامري وتحالف سائرون مقتدى الصدر لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة".