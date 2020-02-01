حمدوك يتفقد موانئ جيبوتني... والأخيرة تصف الزيارة "بالفتح الجديد"

يبدأ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك غدا الأحد زيارة رسمية إلى موانئ جيبوتي في زيارة وصفت "بالفتح الجديد"

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" فقد ثمنت الأوساط السياسية في جيبوتي زبارة حمدوك "بفتح جديد في مسارات تطوير علاقات البلدين وخطوة متقدمة لتقوية علاقات التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات من خلال زيارة مواني جيبوتي والاطلاع على تجربتها في هذا المجال".

ومن المقرر أن يقوم حمدوك في الغد بزيارة موانئ جيبوتي ليقف على آليات عملها وخططها في التطوير والتحديث.

وأعرب المواطنون في جيبوتي، بحسب الوكالة، عن أملهم باستمرار التعاون بين البلدين لتحقيق تطلعات الشعبين ليكونا نموذجا لشعوب المنطقة، بحسب وكالة أنباء السودان.

وتضم جيبوتني ميناء قديم وميناء حديث أنشأته الحكومة الصينية، وتعتمد أغلب الحكومات الأفريقية على الميناء لنقل البضائع وعمليات المناولة، حيث تعتمد اثيوبيا على سبيل المثال على موانئ جيبوتي بنسبة تقدر بحوالي 80% من حجم الصادرات والواردات.