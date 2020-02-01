صادرات العراق النفطية تنخفض في يناير بنحو 4 ملايين برميل عن ديسمبر

انخفضت صادرات النفط العراق من النفط الخام، الشهر الماضي، كانون الثاني/يناير، انخفاضا بنحو 4 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق عليه، حسبما أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت.

بغداد- سبوتنيك. وأعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي ، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام أكثر من 102.485.497 مليون برميل، بإيرادات بلغت أكثر من 6.195.446 مليار دولار.

وذكر الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان الوزارة، أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3.306 مليون برميل.

ويمثل الإجمالي من الصادرات في كانون الثاني/يناير، انخفاضا من مجموع 106.265.307مليون برميل.

ولفت البيان إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60.452) دولارا .

وكانت الاحتجاجات الشعبية على الحكومة العراقية ومجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد قد طالت حقولا نفطية عدة ما تسبب بإغلاقها.

والعراق هو ثاني أكبر منتجي النفط ضمن منظمة (أوبك) التي خفضت إنتاج النفط في كانون الأول/ديسمبر بـ161 ألف برميل يوميا عند مستوى 29.444 مليون برميل يوميا، وذلك بفضل جهود السعودية، العراق والإمارات.