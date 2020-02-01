الصدر: الشعب هو من اختار توفيق علاوي رئيسا للحكومة وليست الكتل السياسية

وقال الصدر إن "الشعب وليست الكتل السياسية من اختار رئيس الوزراء".

وأعرب الصدر عن استعداده لدعم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال وزير الاتصالات العراقي السابق، محمد توفيق علاوي، إن رئيس الجمهورية، برهم صالح، كلفه اليوم، السبت، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وعبر مقطع فيديو نشر في صفحته على "فيسبوك"، قال علاوي إنه يخاطب الشعب العراقي مباشرة "بعد ما كلفني فخامة رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة الجديدة...".

وخاطب علاوي المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية بقوله إنه "لولا شجاعتكم ما كان ليحدث أي تغيير في البلاد"، مطالبا إياهم بـ"الاستمرار في المظاهرات"، واصفا نفسه بأنه "موظف لديهم"، على حد تعبيره.

وتابع في رسالته المصورة للمتظاهرين: "علي تنفيذ مطالبكم وحمايتكم بدل قمعكم وسلاح الدولة يجب أن يرفع بوجه من يرفع السلاح عليكم".

وأكد أنه إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحيهم للوزارات سيترك التكليف.

وكان زعيما تحالفي الفتح وسائرون، هادي العامري، ومقتدى الصدر، توصلا اليوم السبت، إلى توافق لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط معارضة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.