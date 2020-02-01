"سبوتنيك" ترصد عمليات الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي... صور

وأسفرت عمليات الجيش عن تحرير عدة مناطق بينها خان طومان والراشدين 5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح.
وواصل الجيش انتشاره وسيطر على مستودعات خان طومان بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه.
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© AP Photo / ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . . ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© AP Photo / ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . ALI HASHEM
- الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي© Sputnik . ALI HASHEM
كاميرا "سبوتنيك" واكبت عمليات الجيش على جبهات "خان طومان" التي تشرف على بلدة "الخالدية" وصوامع الحبوب.
وأحرزت وحدات الجيش السوري تقدما كبيرا نحو الأوتستراد الدولي (حلب دمشق/ M5)
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