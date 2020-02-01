"سبوتنيك" ترصد عمليات الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي... صور

واصل الجيش العربي السوري تقدمه على جبهات ريف حلب الجنوبي محرزا تقدما جديدا ومسيطرا على عدد من المناطق والقرى الجديدة.

وأسفرت عمليات الجيش عن تحرير عدة مناطق بينها خان طومان والراشدين 5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح.

© Sputnik . ALI HASHEM الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي

وواصل الجيش انتشاره وسيطر على مستودعات خان طومان بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه.

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © AP Photo / ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . . ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © AP Photo / ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . ALI HASHEM

الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي © Sputnik . ALI HASHEM 1 / 16 © AP Photo / ALI HASHEM الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي

كاميرا "سبوتنيك" واكبت عمليات الجيش على جبهات "خان طومان" التي تشرف على بلدة "الخالدية" وصوامع الحبوب.

© Sputnik . ALI HASHEM الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي

وأحرزت وحدات الجيش السوري تقدما كبيرا نحو الأوتستراد الدولي (حلب دمشق/ M5)