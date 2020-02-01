بعد زيادة إنتاجها... الحكومة السورية تسمح بتصدير مادتين وتكشف السبب

قررت الحكومة السورية اليوم السبت الموافقة على تصدير المعكرونة والشعيرية وكشفت أن الهدف من ذلك العودة بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتأمين القطع الأجنبي.

ونشرت صفحة "رئاسة الوزراء في الجمهورية العربية السورية" على "فيسبوك" اليوم السبت أن هذا القرار يأتي بعد عودة الكثير من المعامل للإنتاج، وقالت: "بعد الوفرة الإنتاجية القائمة في السوق للكثير من المواد بعد عودة الكثير من المعامل للإنتاج أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السماح بتصدير المعكرونة والشعيرية، وذلك كون السماح بالتصدير لهذه المنتجات يساهم في توفير القطع الأجنبي ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

يذكر أن الحكومة السورية تسعى إلى تنشيط الإنتاج المحلي ودعم الصادرات من أجل تحقيق استقرار في الأسواق المحلية وتنمية مستدامة من أجل مواجهة الحصار الأمريكي الغربي الخانق على البلاد.

ونشرت صفحة رئاسة الوزراء منذ يومين: "في ظل إدراك الحكومة لأهمية قطاع الصادرات كقاطرة أساسية من قاطرات تعزيز الاقتصاد الوطني ، ونظراً لأهمية الصادرات بفتح الأبواب أمام توسيع آفاق الإنتاج المحلي وتوفير واردات من القطع الأجنبي من خلال دعم تمويل المستوردات الإنتاجية ومن المواد الأساسية، درست لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مجموعة من المقترحات الجديدة لتشجيع التصدير والتوسع بالمنتجات التصديرية بما يحقق نفاذ المنتج السوري خارجياً وفق معايير تنافسية، إضافة إلى تقديم دعم للمواد الأولية المستوردة بغرض الإنتاج".