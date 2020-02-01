عباس يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في القاهرة

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، في مقر إقامته في القاهرة، رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل بالإضافة لوكيل المخابرات اللواء أيمن بديع.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد وضع الرئيس الفلسطيني الوزير كامل بآخر مستجدات القضية الفلسطينية، خصوصا ما يتعلق بقضية "صفقة القرن" والتحديات التي تواجهها القضية بعدها وخطورتها وسبل مواجهتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وثمن عباس جهود مصر ومواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ودورها في الريادي في المنطقة وأهمية التواصل والتنسيق الدائم بين البلدين.

وحضر الاجتماع كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفسطيني مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.