العراق... شركة بترول تمنع دخول العمال الصينيين إلى مواقعها بسبب كورونا

منعت شركة نفط ميسان العراقية الموظفين الصينيين على اختلاف مستوياتهم من دخول الحقول التي تطورها الشركات الصينية كتدبير لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، ومركزه مدينة ووهان الصينية.
بغداد- سبوتنيك. وبحسب بيان صدر عن شركة نفط ميسان، فقد "اتخذت الشركة كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا الوبائي في المواقع النفطية التي تخضع للتطوير من قبل الشركات الصينية والشركات الثانوية العاملة بمعيتها في حقول الحلفاية وميسان".
وأوضحت أنها اتخذت "إجراءات وقيود صارمة لمنع دخول أي عامل من الجانب الصيني من القادمين من جمهورية الصين الشعبية مهما كانت أهميته ودرجته الوظيفية وتحت أي عنوان أو مسمى كإجراء احترازي منعا لوصول المرض إلى محافظة ميسان والمواقع النفطية فيه".
وجاء ذلك بعد توجيهات من دائرة صحة ميسان باتخاذ تدابير مشددة لمنع انتشار الفيروس.
وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من 3 أسابيع إلى عشرات الدول.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
وأعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 259، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص.
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