علاوي: أتعهد بمحاورة المتظاهرين في الشارع العراقي وإجراء انتخابات مبكرة

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية والعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.

بغداد - سبوتنيك. وقال علاوي، في خطاب متلفز عقب تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، "أتعهد بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والفئوية"، والعمل الحثيث من أجل التهيئة لانتخابات مبكرة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، مثل مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة...وحماية العملية الانتخابية ضد أي تدخل".

وعن المحتجين في الشارع، تعهد علاوي بـ "إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين"، مضيفا "سأشرف على هذا الحوار شخصيا".

وأكد أن "دماء الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية لن تذهب سدى، وسيحاسب المجرمون ويقدمون للقضاء"، مضيفا أن "سلاح الدولة لن يرفع ضد الشعب".

وفي وقت سابق، كشف وزير الاتصالات العراقي السابق، محمد توفيق علاوي، إن رئيس الجمهورية، برهم صالح، كلفه اليوم، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد مصدر عراقي، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، "تفاهمات جرت بين زعيمي تحالف الفتح هادي العامري وتحالف سائرون مقتدى الصدر لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة".

وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.

وتواجه مفاوضات تشكيل البرلمان لحكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، تعثرا كبيرا، فيما أسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى عن مقتل المئات وإصابة أكثر من 20 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الحقوقية والرسمية.