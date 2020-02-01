"أنصار الله": بحرية التحالف تحتجز 13 سفينة نفط وغذاء

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، قوات التحالف العربي، بمنع 11 سفينة مشتقات نفطية وغذاء من الوصول إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، واحتجاز سفينتين بعد إفراغ حمولتيهما.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر مسؤول في ميناء الحديدة، قوله إن:

"السفن الـ11 المحتجزة تحمل 161.663 طناً من المشتقات النفطية و8518 طناً من الغاز".

وأضاف أن "بين حمولات السفن المحتجزة 68.130 طناً من المواد الغذائية".

وأشار إلى أن "بين السفن الـ13 سفينتان احتجزتهما بحرية التحالف بعد تفريغ حمولتيهما".

ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي بشأن اتهامات "أنصار الله".

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.