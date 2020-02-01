الحرس الثوري لـ"حماس": مستعدون لإفشال "صفقة القرن"

أكد الحرس الثوري الإيراني استعداد إيران للعمل على إفشال خطة واشنطن للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

رام الله- سبوتنيك. وبحسب بيان لحركة حماس الفلسطينية، فقد تلقى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من العميد إسماعيل قاآني، رئيس فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وأبدى قآاني، وفقا للبيان، "رفضه لصفقة القرن"، مؤكدا "جاهزية بلاده للعمل على إفشال هذه الصفقة، والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة".

وأكد قاآني "مواصلة دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية استمرارا لنهج الشهيد قاسم سليماني "، في إشارة لسلفه الذي اغتيل بغارة أميركية ببغداد الشهر الماضي.

من جانبه ثمّن هنيئة الموقف الإيراني، وأكد "موقف الإجماع الوطني الفلسطيني برفض الصفقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، رفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخطة الأميركية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.