تسجيل
22:09 GMT01 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي

    الإمارات تعفي داعية إسلامي شهير من إمامة جامع الشيخ زايد الكبير

    © CC0 / Pixabay
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103952/85/1039528556.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002011044404842-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/

    أعلن جامع الشيخ زايد الكبير، بالإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، إعفاء الداعية الإسلامي، وسيم يوسف، من الإمامة والخطابة فيه.

    وقال مركز جامع المسجد الشيخ زايد الكبير، في بيان، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنه "بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنه لم يعد بعد الآن إماما وخطيباً لمركز جامع الشيخ زايد الكبير".

    View this post on Instagram

    . . مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعلن أنه بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول فإنه لم يعد بعد الآن إماما وخطيباً لمركز جامع الشيخ زايد الكبير . ________________________________________ #جامع_الشيخ_زايد_الكبير #مركز_جامع_الشيخ_زايد_الكبير #الإمارات #أبوظبي ⁠ #عام_الاستعداد_للخمسين #وسيم_يوسف ‏#Sheikh_Zayed_Grand_Mosque #SZGMC #AbuDhabi #UAE #InAbudhabi #VisitAbudhabi #GrandMosqueAbudhabi #Mosque #Capture #PhotographyDaily #PhotographyIsLife #Photography #Camera #Composition #Visuals #ThroughTheLens #Moment #Tolerance #towardsthenext50

    A post shared by SZGM جامع الشيخ زايد الكبير (@szgmc_ae) on

    ويأتي قرار إعفاء وسيم يوسف، بعدما تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن "صحيح البخاري"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

    وغرد "يوسف" عبر حسابه على "تويتر" في شهر يونيو/ حزيران، إن 163 حسابا على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.

    وتابع قائلا: "صبرت كثيرا لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا "أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا""، على حد تعبيره.

    وقررت محكمة جنح أبوظبي، الأسبوع الماضي، تأجيل قضية السب والقذف التي رفعها وسيم يوسف ضد مهاجميه ضد مواطنين ومقيمين في الإمارات، إلى جلسة 5 فبراير/ شباط الجاري، للاطلاع واتخاذ القرار في طلبات دفاع المتهمين والمجني عليه.

    انظر أيضا:

    داعية مشهور للنظام الغذائي النباتي يتحول إلى "سفاح" حيوانات... صور
    وفاة داعية إسلامي في الكويت خلال إلقائه محاضرة دينية... فيديو
    "الجريمة الغامضة".. لحظات ما قبل محاولة اغتيال الداعية يوسف أحمد ديدات
    بعد يومين من إطلاق الرصاص عليه... وفاة الداعية الإسلامي يوسف ديدات
    بالصور...زوجة الرئيس الفرنسي تزور جامع الشيخ زايد في أبوظبي
    الكلمات الدلالية:
    إعفاء, جامع الشيخ زايد, داعية إسلامي, أخبار الإمارات اليوم, أخبار الإمارات, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فلسطيني يضع حذاءًا على شاشة تلفزيون في مقهى في الخليل، خلال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـصفقة القرن، الضفة الغربية 28 يناير 2020
    ميركل "الخجولة" و"قبلة القناعين"...أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    صفقة القرن تتطلب طرفين
    "صفقة القرن" تتطلب طرفين
    تكنولوجيا يستعد لها العالم في 2020
    تكنولوجيا يستعد لها العالم في 2020
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك