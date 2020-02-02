الصحة اليمنية تنفي تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بـ"كورونا" في البلاد

نفت وزارة الصحة اليمنية، السبت، تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بوباء كورونا المستجد، موضحة حقيقة وصول مواطنين يمنيين من الصين إلى مطار عدن الدولي جنوب اليمن، عبر السودان.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الصحة اليمنية في توضيح، تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "بموجب البيانات المتوفرة لدينا من المختصين بالمطار، فإن الطائرة التي وصلت إلى مطار عدن جميع ركابها من الخرطوم ومن دول لم يتم فيها الإعلان عن وجود حالات مشتبهه".

وأكدت "اتخاذها منذ اليوم الأول لإعلان انتشار وباء كورونا بالصين، الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع أي حالة مصابة أو مشتبه بها".

وأشارت إلى "تزويد مكتب وعيادة الحجر الصحي في مطار عدن وبقية المنافذ بالأجهزة اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتخصيص مكان للحجر الصحي للحالات المصابة والمشتبه بها، وتجهيز فريق طوارئ وغرفة عمليات استلام البلاغات على مدار الساعة".

وكانت أنباء أشارت إلى وصول 59 مسافرا يمنيا إلى مطار عدن الدولي، قادمين من الصين عبر مطار الخرطوم، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كعزل المشتبه بهم.

يذكر أن التلفزيون الرسمي الصيني أعلن في وقت سابق، اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بواقع 45 حالة بنهاية اليوم ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 294 شخصا.

وأضاف التلفزيون أنه جرى تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالإقليم 9074.