الجيش اليمني: مقتل وإصابة متسللين من "الحوثيين"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، تكبيد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قتلى وجرحى في كمين وغارات جوية بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش استدرجت، السبت، مجموعة من الحوثيين حاولت الالتفاف على مواقع في جبهة حام بمديرية المتون غرب الجوف، وباغتتها بهجوم مفاجئ، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها".

وأشار إلى "استهداف مقاتلات التحالف، تعزيزات للحوثيين في الجبهة ذاتها، ما أسفر عن تدمير 3 عربات تابعة لهم ومصرع وجرح من كان على متنها".

وفي محافظة الجوف أيضا، "أحبط الجيش مسنودا بمقاتلات التحالف، تسللا للحوثيين باتجاه مواقع في جبال الساقية (مديرية الغيل) المحاذية لجبال يام شمال مديرية نهم شرق صنعاء، وأجبرهم على الفرار بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد"، حسب موقع الدفاع اليمنية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.