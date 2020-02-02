السعودية تعلق رحلاتها من وإلى "جوانزو" الصينية وتجلي طلابا من ووهان

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الأحد، أن المملكة أجلت عشرة طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأفاد التلفزيون، نقلا عن مصدر دبلوماسي، بأن "السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى السعودية، لكنه لم يذكر موعد الرحلة".

وذكر أن الخطوط الجوية السعودية أعلنت بعدها تعليق رحلاتها من وإلى "جوانزو" الصينية بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن تعليق الرحلات يبدأ من مساء اليوم.

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 2, 2020

​وأعلنت الصين، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.

وحسبما نقل تلفزيون الصين المركزي عن لجنة الصحة الوطنية فإن عدد الوفيات داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، وقد سُجلت كل حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس.

كما أعلنت الفلبين، عن أول حالة وفاة خارج الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو رجل صيني من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي: "يوجد الآن لدينا حالتين مؤكدتين بالإصابة بالفيروس في الفلبين، الحالة الثانية لرجل صيني يبلغ من العمر 44 عاما نُقِلَ إلى المستشفى لعلاج الالتهاب الرئوي بعد إصابته بالحمى والسعال والتهاب الحلق".