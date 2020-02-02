الحلبوسي وعلاوي يؤكدان ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مساء أمس السبت، ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية.

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان له، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية وتضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي طموحات الشعب العراقي".

وأعلن علاوي أمس السبت، أنه جرى تكليفه برئاسة الحكومة العراقية على خلفية استمرار المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.

وفي خطاب متلفز عقب تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، تعهد علاوي، بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية والعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.

ويأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.