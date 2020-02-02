الولايات المتحدة تحذر موظفي سفارتها في بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن السفارة الأمريكية وجهت تحذيرا لموظفيها بعدم التواجد فيها وجوارها وذلك لأسباب أمنية.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية بيان السفارة الأمريكية في لبنان، التي توقعت انطلاق مظاهرت ضد خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بصفقة القرن.

وجاء في بيان السفارة الأمريكية أنها حظرت دخول موظفيها الأمريكيين إلى منطقة المظاهرات ودعت إلى متابعة الموقع الالكتروني للسفارة والتحقق من البريد الإلكتروني لمزيد من التنبيهات وتجنب المنطقة واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وكانت أحزاب وحركات لبنانية قد دعت إلى وقفة احتجاج أمام السفارة الأمريكية في منطقة عوكر تنديدا واحتجاجا لإعلان الرئيس الأمريكي لصفقة القرن.