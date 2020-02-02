حادث دهس مروع في السعودية... فيديو

وثق مقطع فيديو لحظة قيام سيارة بدهس امرأة كانت تعبر الطريق في ‎محافظة ينبع بالمدينة المنورة.

ويظهر الفيديو المرأة وهي تعبر الشارع في ‎محافظة ينبع بالمدينة المنورة، برفقة سيدة أخرى، قبل أن تدهسها السيارة وتسقط تحت عجلاتها، لتخرج السيدة من هذا الحادث بإصابات متوسطة فقط، وتنجو من الموت بأعجوبة.

#فيديو متداول



لحظة دهس امرأة في #ينبع



بسبب انشغال قائد المركبة عن الطريق



ونجاتها بإصابات متوسطة



. pic.twitter.com/JeTHQK23lo — صحيفة المدينة (@Almadinanews) February 2, 2020

وتم تداول الفيديو بشكل مكثف على الإنترنت، وأرجع البعض سبب الحادث المروع إلى انشغال سائق السيارة عن الطريق.

ولم يتسنى لـ"سبوتنيك" التحقق من صحة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.