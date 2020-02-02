حادث دهس مروع في السعودية... فيديو

ويظهر الفيديو المرأة وهي تعبر الشارع في محافظة ينبع بالمدينة المنورة، برفقة سيدة أخرى، قبل أن تدهسها السيارة وتسقط تحت عجلاتها، لتخرج السيدة من هذا الحادث بإصابات متوسطة فقط، وتنجو من الموت بأعجوبة.
#فيديو متداول— صحيفة المدينة (@Almadinanews) February 2, 2020
لحظة دهس امرأة في #ينبع
بسبب انشغال قائد المركبة عن الطريق
ونجاتها بإصابات متوسطة
. pic.twitter.com/JeTHQK23lo
وتم تداول الفيديو بشكل مكثف على الإنترنت، وأرجع البعض سبب الحادث المروع إلى انشغال سائق السيارة عن الطريق.
ولم يتسنى لـ"سبوتنيك" التحقق من صحة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
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