انعكاس زجاج مكتب الرئيس العراقي تظهر شخصية مثيرة للجدل... صور

شن النائب العراقي فائق الشيخ علي، اليوم الأحد، هجوما على رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، واصف أياه بأنه ليس أهلا لتشكيل الحكومة.

وتساءل الشيخ علي عن سبب مرافقة المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أبو جهاد الهاشمي، له خلال تكليفه من قبل برهم صالح في القصر الجمهوري".

ونشر الشيخ علي على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" صورة للحظة تكليف رئيس الجمهورية، علاوي بالمنصب حيث يظهر على انعكاس الزجاج رجل قال إنه مدير مكتب عادل عبد المهدي السابق، أبو جهاد الهاشمي، وعلق عليها: "أبو جهاد الهاشمي يكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الثانية بعد عبد المهدي، وعلاوي يقول: سأشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة، وسأرفض أي مرشح ترشحه الأحزاب، حتى لو ضغطوا عليَّ!چا أبو جهاد شيسوي رايح وياك للقصر الجمهوري؟"، متابعاً: " ارحل يا ذيل إيران.. أنت ومَنْ معك من الميليشيات. ارحل".

أبو جهاد الهاشمي يكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الثانية بعد عبد المهدي.

وعلاوي يقول:

سأشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة، وسأرفض أي مرشح ترشحه الأحزاب، حتى لو ضغطوا عليَّ!#شني_هاي

چا أبو جهاد شيسوي رايح وياك للقصر الجمهوري؟



إرحل يا ذيل إيران.. أنت ومَنْ معك من الميليشيات.

إرحل. pic.twitter.com/T251zCzibJ — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) February 1, 2020

وتابع الشيخ علي تغريداته "محمد توفيق علاوي: أنتَ لستَ أهلاً لتشكيل الحكومة، جاءت بك إيران وذيولها. وتكليفك جريمة بحق العراق وشعبه.

وأضاف الشيخ علي "ثار العراقيون وقدموا آلاف الشهداء والجرحى، ليس من أجل استبدال عادل عبد المهدي بك. فأنت نسخة مطابقة له، جبناً وتفاهة". بل ثاروا من أجل كرامة وطن والخلاص من التبعية. أرحل وإلّا!

محمد توفيق علاوي:

أنتَ لستَ أهلاً لتشكيل الحكومة. جاءت بك إيران وذيولها. وتكليفك جريمة بحق العراق وشعبه.

ثار العراقيون وقدموا آلاف الشهداء والجرحى، ليس من أجل استبدال عادل عبد المهدي بك. فأنت نسخة مطابقة له، جبناً وتفاهة!

بل ثاروا من أجل كرامة وطن والخلاص من التبعية.

أرحل وإلّا! — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) February 1, 2020

ويشغل أبو جهاد الهاشمي منصب مدير مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وهو منصب بدرجة وزير وفقا للقانون العراقي، يتمتع شاغله بصلاحيات واسعة.

وكان زعيما تحالفي الفتح وسائرون، هادي العامري، ومقتدى الصدر، توصلا أمس السبت، إلى توافق لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط معارضة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وشهدت عدة مدن عراقية تظاهرات احتجاجا على تكليف علاوي برئاسة الحكومة منها بغداد والبصرة والنجف وذي قار، حيث ردد البعض عبارة "مرفوض محمد علاوي".