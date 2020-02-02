دول الخليج تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا"

اتخذت الدول الخليجية الست، إجراءات احترازية صحية، لمواجهة احتمالات وصول فيروس "كورونا" المستجد، من خلال القادمين من الصين، وخاصة من مدينة ووهان وسط البلاد، التي ظهر فيها الفيروس المتسبب بوفاة أكثر من 300 شخص، حتى الآن.

أبوظبي - سبوتنيك. وفي ضوء ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان، اليوم الأحد، تعليق الرحلات إلى الصين، "وذلك للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد".

وصلت اليوم إلى العاصمة السعودية، الرياض، طائرة خاصة قادمة من ووهان أجلت 10 طلاب سعوديين، وذلك بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأعلنت الخطوط السعودية تعليق الرحلات إلى مدينة غوانزو (جنوب - شرق الصين)، اعتبارا من مساء اليوم.

ولم تُسجل في السعودية، بحسب وزير الصحة، توفيق الربيعة، أية حالة إيجابية للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد بالمملكة.

وقال وزير الصحة السعودي عبر "تويتر"، "لم تسجل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن.. رفعنا الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف بشكل سريع".

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج الفحص المخبري الذي تم إجراؤه على 25 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، والتي تؤكد خلو 23 منهم من الفيروس، في حين ستظهر نتائج الحالتين المتبقيتين في وقت لاحق.

ودعت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة الماضية، المواطنين البحرينيين إلى عدم السفر إلى الصين، تجنبا للإصابة بفيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، أمس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية، لافتة إلى أن حالته الصحية مستقرة. وأصبح عدد الحالات المكتشفة في الدولة خمسة، بعد تسجيل 4 حالات لعائلة صينية قدمت من ذات المدينة، وما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وفرضت السلطات الكويتية تدابير احترازية في مطاراتها، تمثلت في فحص القادمين من الصين، تحسبا من وصول حالات مصابة إلى البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي". وتُعد مدينة ووهان مركز إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 304 أشخاص، وأصاب أكثر من 14 ألفًا آخرين.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم، بتسجيل 2590 إصابة جديدة بالفيروس القاتل الذي يصيب الجهاز التنفسي، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي.

ووفقا للمصادر الإخبارية، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في عموم الصين، إلى أكثر من 14 ألف شخص.