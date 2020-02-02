مقتل 4 أطفال من عائلة لبنانية واحدة في حادث دهس بأستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية عن مقتل 4 أطفال وجرح أخرين وذلك بعد قيام سائق مخمور بدهسم في ضاحية أوتلاندز غربي سيدني وهم مواطنون أستراليون يحملون الجنسية اللبنانية.

وأعلنت الشرطة الأسترالية، أن السائق البالغ من العمر 29 عاما سيمثل أمام المحكمة بعدما وجهت إليه 20 تهمة، بينها القتل غير العمد والقيادة تحت تأثير الخمر، بحسب موقع "نيوز" الأسترالي.

وأضافت الشرطة في تقريرها أن الأطفال كانوا على الرصيف عندما دهستهم السيارة.

وبحسب الشرطة فإن القتلى الأربعة هم 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عاما، وصبي عمره 13 عاما وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث، في حين أصيب ثلاثة أطفال آخرين، هم فتاتان وصبي، نقلوا إلى المستشفى حيث يتعالجون وحالتهم مستقرة.

وقال دانيال عبد الله للصحافيين "لقد فقدت بالأمس ثلاثة من أطفالي. ابنة عمي بريجيت فقدت ابنتها أيضا".

وأضاف قائلا "أشعر بأني مخدر، هذا هو على الأرجح ما أشعر به في الوقت الراهن".

وتابع "كل ما أريد أن أقوله هو، من فضلكم، أيها السائقون، كونوا حذرين. هؤلاء الأطفال كانوا يمشون ببراءة ويستمتعون بصحبة بعضهم البعض، وهذا الصباح استيقظت وقد فقدت ثلاثة أطفال".