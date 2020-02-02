المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء في ثاني زيارة خلال أسبوع

وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، إلى العاصمة اليمنية صنعاء في ثاني زيارة خلال أسبوع.

اليمن - سبوتنيك. وأبلغ مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لوكالة سبوتنيك، بأن غريفيث وصل ونائبه معين شريم على متن طائرة أممية.

وفي السياق نفسه، قال مصدر دبلوماسي يمني إن "غريفيث سيناقش خلال زيارته مع قيادة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، تخفيض التصعيد العسكري والتهدئة إثر تصاعد المواجهات في محافظتي الجوف ومأرب خاصة أن الأخيرة تمثل مركز قيادة الجيش اليمني وسقوطها بيد الجماعة، ما يعني القضاء على أي جهود سياسية لإنهاء الأزمة".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.