الرئيس الموريتاني يختار أبو ظبي... ومحمد بن زايد يغرد

نشر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تغريدة على "تويتر" رحب فيها بالرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، الذي وصل إلى أبو ظبي، مساء أمس السبت.

واستقبل ولد الغزواني لدى وصوله مطار أبو ظبي، من قبل وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات، محمد بن أحمد البواردي، إلى جانب دبلوماسيين من البلدين.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة"، مؤكدا أن "ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة".

وأضاف "أمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة".

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 2, 2020

وأشارت وسائل إعلام إلى أن زيارة محمد ولد الغزواني للإمارات هي الأولى له لبلد عربي، فيما جرى تداول أنباء عن زيارة غير معلنة أجراها سابقا للملكة السعودية قبيل تنصيبه.